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بعد الانفجار في كرمان.. قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالانتقام

منذ 16 دقيقة
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي

قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي

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توعد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي الجمعة بالانتقام خلال تشييع جثامين ضحايا التفجيرين اللذين نفذهما تنظيم الدولة الإسلامية قبل يومين.

وقُتل نحو 100 شخص في مدينة كرمان الأربعاء في أثناء إحياء ذكرى قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قتلته طائرة مسيرة أمريكية في العراق عام 2020.

وقال تنظيم الدولة الإسلامية أمس الخميس 4\1\2024 إن اثنين من أعضائه فجرا أحزمة ناسفة وسط الحشد الذي تجمع عند المقبرة في المدينة الواقعة بجنوب شرق البلاد.

وقال سلامي في مراسم تشييع الجثامين في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية “سنجدكم أينما كنتم”.

    المصدر :
  • رويترز

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