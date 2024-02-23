بعد التجربة في غزة.. شركات تصنيع عسكري إسرائيلية تشارك في معرض سنغافورة

تشارك الصناعة العسكرية الإسرائيلية في معرض سنغافورة للطيران، فيما يمثل عودة لها بعد غيابها إلى حد كبير عن معرض دبي للطيران في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، في أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتشارك وزارة الدفاع الإسرائيلية و11 من مقاولي الدفاع التابعين لها في أكبر تجمع في مجال الطيران والدفاع في آسيا، ومن بينها شركات إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء ورافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة وأنظمة إلبيط.

ورفضت الشركات الثلاثة وكذلك وزارة الدفاع التعليق على الحرب في غزة، بما في ذلك أداء أسلحتهم.

وقال زيف أفني نائب رئيس تطوير الأعمال في شركة إلبيط أثناء الكشف عن أحدث طائراتها المسيرة، والتي كُتب على لافتة أنها يمكن أن تحمل “ذخائر متسكعة لشن غارات جوية سرية ودقيقة” لرويترز “نحن لا نناقش الأسلحة”.

وتواجه إسرائيل انتقادات واحتجاجات بسبب حملتها العسكرية المستمرة منذ أشهر في غزة والتي تقول وزارة الصحة هناك إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني.

وقال مسؤولان إسرائيليان شاركا في المعرض لرويترز، وطلبا عدم نشر اسميهما بسبب حساسية الموضوع، إن الوفود المشاركة في المعرض لم تطرح موضوع الحرب كما أن الحرب لم تقلل الإقبال على الصواريخ ومعدات التجسس والطائرات المسيرة الإسرائيلية.