بعد التحالف البحري الجديد.. الحوثيون يحذرون الولايات المتحدة والدول المشاركة

وجهت جماعة الحوثي في اليمن تحذيرات إلى الولايات المتحدة والدول المشاركة في التحالف البحري الذي تقوم بتشكيله من التصعيد في اليمن وحماية السفن الإسرائيلية.

وحذر المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع الولايات المتحدة مما وصفها بمغبة التصعيد ضد اليمن، كما حذر أيضا كافة الدول التي تسعى واشنطن إلى “الزج بها أو توريطها معها في حماية سفن العدو الصهيوني”، على حد تعبيره.

وقال سريع في بيان على منصة إكس إن الجماعة “لن تتردد في اتخاذ كل ما يلزم في سبيل الدفاع والتصدي لأي عدوان”.

في هذه المرحلة المهمة من تاريخ شعبنا اليمني وتاريخ أمتنا العربية والإسلامية تؤكد القوات المسلحة اليمنية على ما يلي:

أولاً: تحذر القوات المسلحة اليمنية العدو الأمريكي من مغبة الإقدام على أي تصعيد ضد بلدنا وشعبنا وتحذر كذلك كافة الدول التي يسعى الأمريكي إلى الزج بها أو توريطها معه… — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 29, 2023

كما جدد التأكيد على “موقف اليمن الثابت تجاه القضية الفلسطينية ومظلومية الشعب الفلسطيني، والذي لن يتبدل مهما كانت التطورات ومهما بلغت التحديات”، وفق تعبير البيان.

وتعمل الولايات المتحدة على تشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات للمساعدة في حماية حركة العبور التجارية في البحر الأحمر من هجمات تشنها جماعة الحوثي من اليمن.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأسبوع الماضي إن أكثر من 20 دولة وافقت حتى الآن على المشاركة في التحالف المعروف باسم عملية “حارس الازدهار”.

لكن بعض الدول لم تؤكد مشاركتها، وقالت بلدان أخرى إن جهودها للمساعدة في حماية عمليات الشحن التجارية في البحر الأحمر ستأتي في إطار اتفاقات بحرية قائمة بدلا من عملية جديدة تقودها واشنطن.

وخلال الأسابيع الماضية أعلنت جماعة الحوثي استهداف عدد من السفن التي قالت إنها ملك لإسرائيل أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل لدى مرورها بمضيق باب المندب، وذلك تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.