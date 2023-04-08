بعد التصعيد الاخير.. عشرات المغاربة يتظاهرون تضامنا مع فلسطين

تظاهر عشرات المغاربة مساء أمس الجمعة 7\4\2023 في الرباط تضامنا مع فلسطين والأقصى بعد التصعيد الأخير، وطالبوا بوقف التطبيع مع إسرائيل.

وقف العشرات من الحقوقيين والنشطاء أمام مبنى البرلمان وسط العاصمة الرباط للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين في التصعيد الأخير بين إسرائيل وفلسطين ولبنان.

حمل المتظاهرون الأعلام والكوفيات الفلسطينية وصور الأقصى وطالبوا بوقف تطبيع المغرب مع إسرائيل بل وتجريمه.

ورفعوا شعارات مثل “الشعب يريد إسقاط التطبيع” و “فلسطين أمانة والتطبيع خيانة” و “صامدون.. صامدون للتطبيع رافضون”.

ودعت إلى هذه المظاهرة “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع” التي تأسست في 2021 ردا على توقيع المغرب لاتفاقية التطبيع مع إسرائيل في ديسمبر كانون الأول من العام 2020.

وتتكون الجبهة من أكثر من 15 تنظيما سياسيا ونقابيا وحقوقيا.

وكان المغرب قد وقع اتفاق التطبيع مع إسرائيل في العاشر من ديسمبر كانون الأول 2020 بوساطة أمريكية مقابل اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ العام 1976.