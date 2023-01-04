بعد التقارب التركي السوري.. أميركا تدعو إلى عدم التطبيع مع "الديكتاتور الوحشي"

أميركا تدعو إلى عدم التطبيع مع نظام الأسد

في إطار تعليقها على اللقاء الذي جمع أخيرًا في موسكو وزيري الدفاع السوري والتركي، دعت الولايات المتّحدة دول العالم قاطبة، إلى عدم تطبيع علاقاتها مع نظام بشار الأسد.

فقد قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: “نحن لا ندعم الدول التي تعزّز علاقاتها أو تعرب عن دعمها لإعادة الاعتبار لبشّار الأسد، الديكتاتور الوحشي”.

أضاف: “نحضّ الدول على أن تدرس بعناية سجلّ حقوق الإنسان المروّع لنظام الأسد على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، في الوقت الذي يواصل فيه ارتكاب فظائع ضدّ الشعب السوري ويمنع وصول مساعدات إنسانية منقذة للحياة” إلى محتاجيها في المناطق الخارجة عن سيطرة قواته.

يأتي ذلك فيما عُقد الأربعاء الماضي في موسكو، اجتماع ضمّ وزراء الدفاع الروسي والتركي والسوري، وهذا أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011 وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين الجارتين.

إذ تُعتبر تركيا من أبرز داعمي المعارضة السورية منذ اندلع النزاع في جارتها الجنوبية. إلّا أنّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لم يستبعد في الآونة الأخيرة إمكانية الاجتماع بالأسد شخصيًا.

وفي منتصف كانون الأول الماضي، أعلن أردوغان أنّه يمكن أن يلتقي الأسد بعد اجتماعات بين البلدين على مستوى وزيري الدفاع ثم الخارجية.

كما صرّح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أنّه ينوي لقاء نظيره السوري فيصل المقداد في موسكو في النصف الثاني من الشهر الجاري.