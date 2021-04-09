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بعد التقدم الذي حققته في مواجهة كورونا.. متى تصل بريطانيا إلى "مناعة القطيع"؟

9 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2021 11:21 صباحًا
لندن

لندن

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باتت السلطات البريطانية قاب قوسين من تحقيق نتائج مهمة في مواجهة فيروس كورونا، بعدما نجحت الإجراءات الحكومية بكسر الرابط بين العدوى والمرض الخطير أو الوفاة، وفقا لآخر البيانات حول مواجهة كورونا في المملكة المتحدة.

وبحسب آخر الإحصائيات فمن المرتقب أن تتمكن المملكة المتحدة من الوصول إلى مناعة القطيع في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد خلال أيام قليلة، بعد تطعيم ما لا يقل عن 70 بالمئة من البريطانيين ضد الفيروس.

ووفقا لما نقلت صحيفة “مترو” الإنكليزية، فقد أشارت نماذج صممتها كلية لندن الجامعية إلى أن البلاد يجب أن تتجاوز عتبة مناعة القطيع نظرا لعدد الأشخاص المحصنين ضد العدوى، سواء بتلقي اللقاح أو التعافي من الإصابة بالفيروس.

ويشير تقرير نشرته الكلية في وقت سابق إلى أنه من المفترض أن يمتلك ما لا يقل عن 73.4 بالمئة من سكان بريطانيا أجساما مضادة لفيروس كورونا، بحلول الجمعة.

وتعتبر نسبة 73 بالمئة من السكان كافية، وفق الخبراء، للوصول إلى مناعة القطيع، ولكن رغم ذلك، أشار الخبراء إلى أن حاجز مناعة القطيع يتغير استنادا على مخاطر تناقل العدوى.

ويتوقع الخبراء انخفاض تناقل العدوى في البلاد بحلول الربيع، بينما يتوقعون انخفاض الوفيات المسجلة يوميا لتصل إلى مستويات متدنية بحلول نهاية شهر مايو القادم.

وفي مقابلة مع شبكة “سكاي نيوز”، قال البروفيسور في كلية لندن الجامعية، كارل فريستون، إن الأمر “أشبه برد فعل سلسلة. إذا نزعت فرصة انتشار الفيروس من شخص إلى أكثر من شخص فسوف يختفي”.

ورغم ذلك، حذر فريستون من التسرع بتخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي الفيروس في البلاد، وقال إن الأمر سيزيد الأمر سوءاـ وذلك لا يعني القول إننا علينا أن نغير فجأة أسلوبنا في الانفتاح أو التباعد الاجتماعي.

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