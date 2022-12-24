بعد الجامعات.. طالبان تمنع النساء من العمل في المنظمات الأهلية

ذكر خطاب من وزارة الاقتصاد بحكومة طالبان الأفغانية أن الحكومة أصدرت أمرا، السبت، لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، في أحدث استهداف لحريات النساء في البلاد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبد الرحمن حبيب الخطاب، وورد فيه أن النساء ممنوعات من الذهاب إلى العمل حتى إشعار آخر لعدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي التي تحددها الحكومة لهن.

ولم يتضح حتى الآن إن كان الأمر يسري على وكالات الأمم المتحدة التي لها وجود كبير في أفغانستان.

ويأتي القرار بعد أيام من إصدار حكومة طالبان أمرا للجامعات بمنع الطالبات من الحضور، الأمر الذي أدى لانتقادات دولية قوية وأشعل بعض الاحتجاجات وأثار انتقادات شديدة داخل أفغانستان.

وطلبت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان من الإدارة التي تديرها طالبان التراجع عن القرار “فورا”.

وحثت البعثة أيضا السلطات على إعادة فتح مدارس الفتيات للتعليم بعد المرحلة الابتدائية و”إنهاء كل الإجراءات التي تمنع النساء والفتيات من المشاركة بشكل كامل في الحياة العامة اليومية”.

كما حثت السلطات على إعادة فتح مدارس الفتيات بعد الصف السادس و “إنهاء جميع التدابير التي تمنع النساء والفتيات من المشاركة الكاملة في الحياة العامة اليومية”.