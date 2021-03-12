بعد الجدل حول لقاح أسترازينيكا.. الصحة السعودية تقول كلمتها حول اعتماده

أكدت المملكة العربية السعودية، الجمعة، أن جميع اللقاحات المستخدمة في أراضيها ضد وباء كورونا الفيروسي، “آمنة وفعالة”.

وقالت وزارة الصحة السعودية في تغريدة إن:

” تعليق لقاح أكسفورد- أسترازينيكا في عدد محدود من دول أوروبا، هو عبارة عن سحب كمية من اللقاحات للتأكد من مأمونيتها، وهذا إجراء احتياطي ومؤقت ويتم مع اللقاحات الأخرى”.

وأضافت “نطمئنكم بأن بعض هذه الدول عادت لاستخدامه بعد ثبوت سلامته. نؤكد بأن اللقاحات في المملكة ولله الحمد آمنة وفعالة.”

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح أوكسفورد أسترازينيكا، الشهر الماضي.

وأكدت المنظمة، الجمعة، أنه لا يوجد سبب للتوقف عن استخدام لقاح شركة أسترازينيكا ضد كورونا.

وقالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية للصحفيين “إنه “لقاح ممتاز”، مضيفة أنه لا توجد علاقة سببية بينه والأنباء التي وردت عن حالات تجلط في الدم.

وذكرت وكالة الأدوية الأوروبية في بيان أن “موقف لجنة السلامة بالوكالة هو أن فوائد اللقاح ما زالت أعلى من مخاطره ويمكن الاستمرار في إعطائه فيما يجري التحقيق في حالات الجلطات”.