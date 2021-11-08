الثلاثاء 4 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 9 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد الحديث عن فيروس “هيهي”.. “الصحة العالمية” تحسم الجدل

منذ 5 ساعات
شعار منظمة الصحة العالمية

شعار منظمة الصحة العالمية

A A A
طباعة المقال

أكد مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية جمال عصمت عدم وجود متحور جديد لفيروس كورونا تحت مسمى “هيهي”.

وقال عصمت إن “هذا المتحور غير موجود وليس له أهمية على الإطلاق وليس هناك متحور باسم مدينة أو بلد، وغير معترف به في منظمة الصحة العالمية”.

وأضاف: “متحورات فيروس كورونا موجودة وستظل موجودة بكثرة ولكن أهم شيء في المتحور عدة أمور، هي سرعة الانتشار والمضاعفات ومقاومته للقاح”.

وأكد أنه “لم يظهر متحور لكورونا بعد “دلتا” سوى متحور “مو”، ومنظمة الصحة العالمية بعد أول ظهور لكوفيد وكان البعض يطلق عليه الفيروس الصيني، اعتبرته تنمرا وقررت أن المتحورات يتم تسميتها بالحروف ومتحورات كوفيد دون استخدام الأسماء أو البلاد”.

    المزيد من أخبار العالم

    جو بايدن
    بايدن: نفذنا الخطوات التي بحثناها مع بوتين
    ارتفاع أسعار النفط
    ارتفاع أسعار النفط
    إيران السعودية
    إيران تطالب السعودية بـ”جدية أكبر” في المفاوضات بين البلدين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مجلس التعاون الخليجي
    ترحيل اللبنانيين من الخليج خلال أيام؟
    الصين ترصد إصابات جديدة بكورونا
    بعد كورونا.. هل يتهيأ الصينيون لمواجهة “فيروس هيهي”؟!
    الرئيس ميشال عون
    صحافي مصاب بكورونا خالط الرئيس عون