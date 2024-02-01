بعد الحديث عن وقف إطلاق نار في غزة... النفط يهبط أكثر من إثنين بالمئة

شهدت أسعار النفط هبوطاً، اليوم الخميس 1 فبراير/شباط، أكثر من اثنين بالمئة، عند التسوية بعد تكهنات زائفة بالسوق عن أن إسرائيل وافقت على مقترح لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال مسؤولا قطريا لرويترز إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تلقت على نحو ايجابي مقترحا لوقف إطلاق النار، لكنها لم ترد عليه بعد.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.85 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 78.70 دولار للبرميل عند التسوية. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.03 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 73.82 دولار.

وعزز التوتر في الشرق الأوسط أسعار النفط مؤخرا. وتستمر المخاوف من هجمات جماعة الحوثي اليمنية على حركة الشحن في البحر الأحمر التي ترفع تكاليف تجارة النفط العالمية وتعطل إمداداتها.

وقال الحوثيون إنهم سيستمرون في هجماتهم على السفن الحربية الأمريكية والبريطانية فيما وصفته بأنه دفاع عن النفس.

وكان مصدران بأوبك+ قالا إن المجموعة ستقرر في مارس آذار إذا كانت ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط الساري في الربع الأول أم لا، وذلك بعدما لم يتبن اجتماع لجنة وزارية أي تغييرات في سياسة الإنتاج.

وفي دفعة للأسعار هذا الأسبوع، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس الأربعاء إن أسعار الفائدة بلغت ذروة وسيتم خفضها في الشهور المقبلة مع مواصلة تباطؤ التضخم وتوقع استدامة النمو الاقتصادي.

ويدعم انخفاض أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الطلب على النفط.

وقال محللون من جيه.بي مورجان إنهم يتوقعون أن تظل الصين أكبر مساهم في نمو الطلب العالمي على النفط في 2024، متوقعين نمو الطلب الصيني 530 ألف برميل يوميا بعد أن قفز 1.2 مليون برميل يوميا العام الماضي.