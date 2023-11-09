بعد الحرب بين إسرائيل وحماس.. العالم لن يعود كما كان

هل سيكون لحرب غزة الأخيرة تداعيات بعيدة المدى؟ كقاعدة عامة، أعتقد أن التطورات الجيوسياسية المعاكسة عادة ما يتم موازنةها من خلال قوى موازنة من مختلف الأنواع، ولا تميل الأحداث في جزء صغير من العالم إلى إحداث تأثيرات واسعة النطاق في أماكن أخرى. إن الأزمات والحروب تحدث بالفعل، ولكن العقول الأكثر هدوءا هي التي تسود عادة وتحد من عواقبها.

هل سيكون لحرب غزة الأخيرة تداعيات بعيدة المدى؟ كقاعدة عامة، أعتقد أن التطورات الجيوسياسية المعاكسة عادة ما يتم موازنةها من خلال قوى موازنة من مختلف الأنواع، ولا تميل الأحداث في جزء صغير من العالم إلى إحداث تأثيرات واسعة النطاق في أماكن أخرى. إن الأزمات والحروب تحدث بالفعل، ولكن العقول الأكثر هدوءا هي التي تسود عادة وتحد من عواقبها.

وكانت الولايات المتحدة تشن أيضًا حربًا اقتصادية فعلية ضد الصين، بهدف منع بكين من السيطرة على المرتفعات المسيطرة في إنتاج أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، وغيرها من مجالات التكنولوجيا الفائقة. رأت واشنطن أن الصين هي منافسها الأساسي على المدى الطويل (في لغة البنتاغون، “التهديد المتسارع”)، وكانت إدارة بايدن تعتزم تركيز المزيد والمزيد من الاهتمام على هذا التحدي. ووصف مسؤولو الإدارة قيودها الاقتصادية بأنها مركزة بإحكام (أي “ساحة صغيرة وسياج مرتفع”) وأصروا على أنهم كانوا حريصين على أشكال أخرى من التعاون مع الصين. ومع ذلك، استمرت الساحة الصغيرة في التوسع، على الرغم من الشكوك المتزايدة حول ما إذا كان السياج العالي سيكون قادرًا على منع الصين من تحقيق مكاسب في بعض المجالات المهمة من التكنولوجيا على الأقل.

في الشرق الأوسط، كانت إدارة بايدن تحاول تنفيذ خطة دبلوماسية معقدة: فقد سعت إلى ثني المملكة العربية السعودية عن التقرب من الصين من خلال تقديم نوع من الضمانات الأمنية الرسمية للرياض وربما السماح لها بالوصول إلى التكنولوجيا النووية الحساسة. مقابل تطبيع السعوديين للعلاقات مع إسرائيل. ومع ذلك، لم يكن من الواضح ما إذا كانت الصفقة ستتم، وحذر المنتقدون من أن تجاهل القضية الفلسطينية وغض الطرف عن الإجراءات القاسية المتزايدة التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يهدد بانفجار في نهاية المطاف.

ثم جاء يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. فقد قُتل أكثر من 1400 إسرائيلي بوحشية، والآن فقد أكثر من 10000 شخص في غزة – بما في ذلك 4000 طفل – حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي. إليكم ما تعنيه هذه المأساة المستمرة بالنسبة للجغرافيا السياسية والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

فبادئ ذي بدء، وضعت الحرب عقبة أمام جهود التطبيع السعودية الإسرائيلية التي تقودها الولايات المتحدة (ويكاد يكون من المؤكد أن وقف التطوير كان أحد أهداف حماس). وقد لا يمنع ذلك إلى الأبد، بطبيعة الحال، لأن الحوافز الأصلية وراء الصفقة سوف تظل موجودة عندما ينتهي القتال في غزة. ومع ذلك، فمن الواضح أن العقبات التي تعترض التوصل إلى الاتفاق قد زادت، وسوف تستمر في التصاعد كلما ارتفع عدد الضحايا.

ثانياً، سوف تتعارض الحرب مع الجهود الأميركية الرامية إلى قضاء وقت واهتمام أقل في الشرق الأوسط وتحويل المزيد من الاهتمام والجهد نحو الشرق في آسيا. في مقالة أصبحت الآن سيئة السمعة وتجاوزتها الأحداث في مجلة فورين أفيرز (نُشرت مطبوعة قبل هجوم حماس مباشرة)، ادعى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن النهج “المنضبط” الذي تتبعه الإدارة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط من شأنه “[تحرير] الموارد لـ أولويات عالمية أخرى” و”[تقليل] مخاطر نشوب صراعات جديدة في الشرق الأوسط”. وكما أظهر الشهر الماضي، لم تكن الأمور على هذا النحو بالضبط.

إنها مسألة نطاق ترددي: هناك 24 ساعة فقط في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع، ولا يمكن للرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن وغيرهما من كبار المسؤولين الأمريكيين السفر جواً إلى إسرائيل ودول الشرق الأوسط الأخرى. كل بضعة أيام مع الاستمرار في تخصيص الوقت والاهتمام الكافي لأماكن أخرى. وقد يؤدي ترشيح كيرت كامبل، المتخصص في الشؤون الآسيوية، نائباً لوزيرة الخارجية، إلى تخفيف هذه المشكلة إلى حد ما، ولكن الأزمة الأخيرة في الشرق الأوسط ما زالت تعني تضاؤل ​​القدرة الدبلوماسية والعسكرية المتاحة لآسيا في الأمدين القصير والمتوسط. إن الاضطرابات الداخلية المتصاعدة في وزارة الخارجية – حيث يشعر المسؤولون في المستوى المتوسط ​​بالانزعاج من استجابة الإدارة الأحادية الجانب للصراع – لن تجعل هذه المشكلة أسهل.

باختصار، لا تشكل الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط خبراً ساراً بالنسبة لتايوان، أو اليابان، أو الفلبين، أو أي دولة أخرى تواجه ضغوطاً متزايدة من جانب الصين. لم توقف المشاكل الاقتصادية التي تواجهها بكين إجراءاتها الحازمة ضد تايوان أو في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك الحادث الأخير حيث ورد أن طائرة اعتراضية صينية حلقت على بعد 10 أقدام من قاذفة قنابل أمريكية من طراز B-52. ومع نشر حاملتي طائرات الآن في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​واهتمام واشنطن المنصب هناك، فإن القدرة على الاستجابة بفعالية في حالة تدهور الأمور في آسيا ستضعف حتماً.

وتذكروا أنني أفترض أن الحرب في غزة لن تتوسع لتشمل لبنان أو إيران، الأمر الذي من شأنه أن يدفع الولايات المتحدة وآخرين إلى وضع جديد وأكثر فتكاً ويستنزف المزيد من الوقت والاهتمام والموارد.