الخميس 12 صفر 1444 ﻫ - 8 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد الحظر الأوروبي للخام الروسي... النفط الى ارتفاع!

1 - يونيو - 2022
أسعار النفط
A A A
طباعة المقال

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي وتدريجي للنفط الروسي وبعدما أنهت الصين إغلاقا لمكافحة كوفيد-19 في مدينة شنغهاي.

وارتفع خام برنت تسليم آب 35 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 115.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش. وانخفضت عقود الخام بنسبة 1.7 بالمئة عند التسوية أمس الثلاثاء.

وأغلقت عقود تسليم يوليو تموز أمس عند 122.84 دولار للبرميل، بزيادة واحد بالمئة.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 115.04 دولار للبرميل.

وأنهى الخامان مايو أيار على ارتفاع، مسجلين زيادة للشهر السادس على التوالي.

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ يوم الاثنين على خفض واردات النفط الروسي 90 بالمئة بحلول نهاية العام، في أشد عقوبات الاتحاد حتى الآن على موسكو منذ غزوها أوكرانيا قبل ثلاثة أشهر، والذي تصفه موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وبمجرد إقرار العقوبات على النفط الخام بالكامل، سيتم تنفيذها على مراحل على مدى ستة أشهر بالنسبة للخام على مدى ثمانية أشهر للمنتجات المكررة. ويستثني الحظر النفط الروسي عبر خط أنابيب في تنازل للمجر ودولتين أخريين غير ساحليتين في وسط أوروبا.

وفي الصين، انتهى الإغلاق الصارم الذي استمر شهرين لمكافحة كوفيد-19 في شنغهاي اليوم الأربعاء، مما أدى إلى توقعات بزيادة الطلب على الوقود من البلاد.

ولكن تقارير تفيد بأن بعض المنتجين في أوبك+، المجموعة التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، يدرسون فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق الإنتاج، حدت من المكاسب وسط توقعات بأن مثل هذه الخطوة ستزيد الإمدادات.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا “إعادة فتح شنغهاي بالكامل من قيود كوفيد-19 قد تعزز المعنويات في الأرجاء، لكن الإعفاء المحتمل لروسيا من جانب أوبك، من اتفاق الإنتاج، هو القصة الأكبر”.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مندوبين في أوبك أنه بينما لا يوجد دافع رسمي لدول أوبك لضخ المزيد من النفط لتعويض أي نقص محتمل من روسيا، بدأ بعض الأعضاء الخليجيين التخطيط لزيادة الإنتاج في وقت ما في الأشهر القليلة المقبلة.

وزاد إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة في مارس آذار أكثر من ثلاثة بالمئة إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني، وفقا لتقرير شهري من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية صدر أمس الثلاثاء.

ومن المتوقع صدور بيانات من الحكومة الأمريكية بشأن المخزونات غدا الخميس. وتوقع المحللون، في استطلاع أجرته رويترز، أن تكون مخزونات الخام الأمريكية قد تراجعت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ملايين الأوكرانيين نزحوا مع أطفالهم بسبب الحرب
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مأساة جديدة.. تحذير أممي من عمليات نقل قسرية لأطفال أوكرانيين إلى روسيا
الأمم المتحدة وروسيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الأمم المتحدة وموسكو تناقشان صادرات الحبوب والأسمدة الروسية
البيت الأبيض
البيت الأبيض يحذر من تقويض اتفاق أيرلندا الشمالية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
مسبح
اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت
الشيخ مظهر شاهين وطليقة الفيشاوي ندى الكامل
ندى كامل ترد على الشيخ شاهين: أقلع عمتك وأقف قدامي راجل لـ راجل