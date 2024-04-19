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بعد الرد الإسرائيلي.. إيران ليس لديها خطة فورية للرد

منذ ساعتين
تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل

تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل - تعبيرية

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كشف مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم الجمعة أن طهران ليس لديها خطة للرد الفوري على إسرائيل، وذلك بعد ساعات من إعلان مصادر أن إسرائيل شنت هجوما على إيران.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته “لم نتأكد من المصدر الخارجي المسؤول عن الواقعة. لم نتعرض لأي هجوم خارجي والنقاش يميل أكثر نحو تسلل وليس هجوم”.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الجمعة 19 نيسان/أبريل الجاري، أن الهدف الذي تم قصفه في إيران مطار عسكري في منطقة أصفهان.

وأضافت “إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا أنها ستشن ضربة في إيران ولم تعبر عن موقف محدد”.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الجمعة إن المواقع النووية في إقليم أصفهان لم تتعرض لأي ضرر، بعدما جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان للتعامل مع ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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