بعد الرد الإسرائيلي على إيران.. دعوات دولية لـ"ضبط النفس"

بدأت سريعا دعوات دولية ورسائل تحث على ضبط النفس وجهت اليوم الجمعة لكلّ من إيران وإسرائيل، على خلفية رد الأخيرة في أصفهان

وعبرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الجمعة عن قلقها بشأن التوترات الإقليمية ودعت إلى “أقصى درجات ضبط النفس” لتجنب تداعيات خطيرة.

كما دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى وقف التصعيد في أعقاب غارة على مدينة أصفهان الإيرانية، وقال إن برلين ستعمل مع شركائها في هذا الصدد.

وقال شولتس للصحفيين اليوم الجمعة “يظل وقف التصعيد الأولوية في المستقبل القريب. وسنتحدث أيضا عن هذا الأمر مع جميع أصدقائنا وحلفائنا وسنعمل معهم في هذا الاتجاه”.

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الجمعة إن الأعمال الانتقامية بين إسرائيل وإيران يجب أن تتوقف، محذرا من خطر التصعيد الإقليمي.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الجمعة 19 نيسان/أبريل الجاري، أن الهدف الذي تم قصفه في إيران مطار عسكري في منطقة أصفهان.

وأضافت “إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا أنها ستشن ضربة في إيران ولم تعبر عن موقف محدد”.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الجمعة إن المواقع النووية في إقليم أصفهان لم تتعرض لأي ضرر، بعدما جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان للتعامل مع ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.