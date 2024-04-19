بعد الرد الإسرائيلي على إيران.. سوناك لـ"نتنياهو": أي تصعيد كبير لا يخدم مصلحة أحد

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه لا يسعه التكهن بشأن التقارير التي تفيد بأن إسرائيل نفذت هجوما على الأراضي الإيرانية اليوم الجمعة.

وأدلى سوناك بهذه التعليقات بعد خطاب ألقاه في وسط لندن.

وقال سوناك: قلت لنتنياهو إن أي تصعيد كبير لا يخدم مصلحة أحد ونريد رؤية الهدوء في المنطقة.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الجمعة 19 نيسان/أبريل الجاري، أن الهدف الذي تم قصفه في إيران مطار عسكري في منطقة أصفهان.

وأضافت “إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا أنها ستشن ضربة في إيران ولم تعبر عن موقف محدد”.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الجمعة إن المواقع النووية في إقليم أصفهان لم تتعرض لأي ضرر، بعدما جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان للتعامل مع ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.