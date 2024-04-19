بعد الرد الإسرائيلي على إيران.. فرنسا تدعو لوقف التصعيد

قال نائب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الجمعة إن فرنسا تدعو إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط، وذلك بعد تقارير تفيد بأن إسرائيل شنت هجوما جويا على الأراضي الإيرانية في وقت سابق اليوم.

وقال بارو لراديو سود “كل ما يمكنني قوله هو إن موقف فرنسا هو دعوة جميع الأطراف إلى وقف التصعيد وضبط النفس”.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الجمعة 19 نيسان/أبريل الجاري، أن الهدف الذي تم قصفه في إيران مطار عسكري في منطقة أصفهان.

وأضافت “إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا أنها ستشن ضربة في إيران ولم تعبر عن موقف محدد”.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الجمعة إن المواقع النووية في إقليم أصفهان لم تتعرض لأي ضرر، بعدما جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان للتعامل مع ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.