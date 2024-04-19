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بعد الرد الإسرائيلي.. وكالة الطاقة الذرية تنفي وقوع أي أضرار في المنشآت النووية الإيرانية

منذ ساعتين
المنشآت النووية الإيرانية

إحدى المنشآت النووية الإيرانية

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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة عدم وقوع أي ضرر في المواقع النووية الإيرانية في الهجوم الذي يُعتقد أن إسرائيل شنته على إيران.

وقالت الوكالة في منشور على إكس إنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس بأقصى درجة، مشددة على أن المنشآت النووية لا ينبغي أن تكون أبدا هدفا في الصراعات العسكرية.

وكانت نقلت قناة “أيه بي سي نيوز” في وقت مبكر، اليوم الجمعة، 19 نيسان/أبريل الجاري، عن مسؤول أميركي كبير قوله إنّ إسرائيل شنّت ضربة ضدّ إيران، ردًّا منها على الهجوم الإيراني الذي استهدف أراضيها في نهاية الأسبوع الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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