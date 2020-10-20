بعد الزيارة التاريخية.. توقيع 4 اتفاقيات اقتصادية بين الإمارات وإسرائيل

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، الثلاثاء ، الوفد الإماراتي الذي يزور تل أبيب للمرة الأولى بعد توقيع اتفاق السلام .

وكشف نتنياهو أن الجانبان سيوقعان 4 اتفاقيات من شأنها تغيير المسار الشعبي بين الإمارات وإسرائيل، بحسب تعبيره.

وأضاف أن الاتفاقيات ستعمل على تلبية احتياجات الشعبين وتطويرها.

وأعلن أيضاً أن من بين الاتفاقيات هناك اتفاقية الطيران التي ستفتح الأجواء بين الإمارات وإسرائيل وآسيا، مضيفاً أن بلاده ترغب بتعزيز قيم التعايش بين شعوب المنطقة.

إلى ذلك، دعا نتنياهو الوفد الإماراتي إلى زيارة أخرى بعد انتهاء فيروس كورونا، مؤكدا أن “المستقبل يملكه المبتكرون كإسرائيل والإمارات”.

أميركا: ستعزز الاقتصادات

من جهته، أكد ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأميركية أن الاتفاقيات المبرمة ستعزز اقتصادات المنطقة.

وأشار إلى أن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل بنيت على أساس تعزيز أمن المنطقة وتحقيق رفاهية اقتصادية لجميع الدول في غياب محاولات لتحقيق السلام في المنطقة لأكثر من 25 عاما، بحسب تعبيره.

الإمارات ملتزمة.. تنقل الأفراد ورؤوس الأموال

بدوره، أعرب وزير الدولة للشؤون المالية حميد الطاير عن سعادته برئاسة أول وفد إلى إسرائيل، مشدداً على أن الاتفاقيات ستعزز العلاقات الثنائية.

كما أكد الوزير الإماراتي أن بلاده ملتزمة بحرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال، قائلاً: “نحن من الدول الرائدة من حيث أداء الاقتصاد”.

وكشف أن الاتفاقيات مع إسرائيل متعددة الفائدة والأوجه، ومن شأنها تعزيز العلاقات الثنائية.

إنجاز تاريخي

يشار إلى أنه وفي كلمة خلال قمة الأعمال لاتفاق السلام في أبوظبي، وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد الطاير، معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، بالإنجاز التاريخي الذي سيحقق منافع اقتصادية وأمنية في مختلف المجالات.

وقال الطاير إن معاهدة السلام هي نقطة بداية لرؤية جديدة يمكن تحقيقها من أجل مستقبل أفضل للمنطقة.

إلى ذلك، انتقل الوفد الإماراتي إلى قاعة مطار تل أبيب لبدء الاجتماعات، حيث وقع الطرفان 4 اتفاقيات، كما التقطت الوفود صورة تذكارية.