بعد السائحة الرومانية.. ضحية ثانية لسمكة القرش في الغردقة!

بعد ساعات من الهجوم الذي تسبب في مقتل امرأة نمساوية تبلغ من العمر 68 عاما جنوب الغردقة بالبحر الأحمر، عثرت السلطات على جثة ثانية لسائحة رومانية، بنهاية العقد الرابع من عمرها، بحسب ما أكد مصدران أمنيان لرويترز الأحد الواقع في 3 تموز.

وأضاف المصدران أن الحادثين وقعا بمحيط 600 متر بمنطقة سهل حشيش.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة البيئة المصرية في بيان الأحد الواقع في 3 تموز أن امرأتين توفيتا إثر تعرضهما لهجمات سمكة قرش يوم الجمعة، جنوب مدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

وقالت وزارة البيئة في بيانها إنها شكلت لجنة لبحث الموقف والوقوف على الأسباب العلمية وملابسات الحادث.

وذكر البيان أن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر أصدر قرارا بوقف كل الأنشطة البشرية بمحيط الهجوم.

وذكر مصدر طبي بمديرية الصحة بالبحر الأحمر أن الضحية الأولى كانت قد نُقلت فور وقوع الحادث إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة سهل حشيش وجرت محاولات لإنعاشها دون جدوى.

وأوضح المصدران الأمنيان أن المرأة النمساوية مقيمة في مصر منذ خمس سنوات مع زوجها المصري. (تغطية صحفية أحمد محمد حسن – تغطية إضافية مؤمن عطا الله – إع