بعد "السريّة" بشأن مرضه.. هل يُقيل بايدن وزير الدفاع الأميركي؟

أعلن مسؤول في البيت الأبيض اليوم الإثنين، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن لا يفكر في إقالة وزير الدفاع لويد أوستن.

لكن المسؤول ذكر أنه لا يعلم إن كان أوستن غائبًا عن الوعي في الأيام القليلة الماضية.

وأخفى أوستن دخوله المستشفى في يوم رأس السنة الجديدة عن الرئيس والشعب لأيام، وقال يوم السبت إنه يتحمل “المسؤولية الكاملة” عن هذه السرية.

تم إدخال أوستن (70 عامًا) في أول أيام العام الجديد إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني بسبب ما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها “مضاعفات بعد إجراء طبي اختياري في الآونة الأخيرة”، الأمر الذي أبقته الوزارة طي الكتمان لمدة خمسة أيام.

واتهم السناتور روجر ويكر، كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، الوزارة بالتقاعس في إبلاغ الكونغرس على الفور بمثل هذا الأمر وفقًا للقانون.

لكن من غير الواضح مدى انتشار المعلومات حتى داخل إدارة الرئيس جو بايدن. وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن بايدن تم إبلاغه مساء الخميس فقط. وقال المسؤول إن بايدن لا يزال يحتفظ بثقته في أوستن. وذكر مسؤول ثان أن بايدن وأوستن تحدثا معًا مساء أمس السبت.

وأوستن هو التالي لبايدن مباشرة على قمة التسلسل القيادي للجيش الأميركي، وتتطلب واجباته أن يكون متاحًا في أي لحظة للتعامل مع أي شكل من أشكال أزمات الأمن القومي.