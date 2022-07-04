بعد السيطرة على لوغانسك.. روسيا تصوّب تركيزها على المنطقة المجاورة

اعترف الجانب الأوكراني بأن القوات الروسية أحكمت سيطرتها على منطقة لوغانسك في إقليم دونباس شرق البلاد. وجاء هذا التطور الميداني الكبير بعدما طوّقت القوات الروسية مدينة ليسيتشانسك، آخر معقل رئيسي لأوكرانيا في منطقة لوغانسك.

وبعد السيطرة على المنطقة الاستراتيجية، تستعد روسيا لتحويل تركيزها الأساسي في الحرب بأوكرانيا إلى محاولة السيطرة على منطقة دونيتسك بالكامل، وفق ما أعلن حاكم لوغانسك.

وقال الحاكم “سيرهي جايداي” في مقابلة مع رويترز، إنه يتوقع أن تتعرض مدينة سلوفيانسك وبلدة باخموت على وجه الخصوص للهجوم، مع محاولة روسيا السيطرة بالكامل على ما يعرف بمنطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

وتقول روسيا إنها سيطرت بالكامل على منطقة لوغانسك عقب انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة ليسيتشانسك التي تعرضت للقصف.

من الناحية العسكرية، يقول جايداي، “إنّ ترك المواقع أمر سيء، لكن لا يوجد شيء حاسم (في خسارة ليسيتشانسك). نحن بحاجة للانتصار في الحرب وليس معركة ليسيتشانسك… إنه أمر مؤلم للغاية، لكننا لم نخسر الحرب”.

وأضاف أن الانسحاب من ليسيتشانسك كان “مركزيا” في إشارة إلى أنه كان مخططًا ومنظما لأن القوات الأوكرانية كانت تواجه خطر السقوط تحت الحصار.

كما ذكر أنه “لا يزال الهدف الأول (للقوات الروسية) هو منطقة دونيتسك”، مؤكّدًا أن “سلوفيانسك وباخموت ستتعرضان للهجوم. بدأ القصف الشديد على باخموت بالفعل”.

زلنسكي:”سنعود”

في السياق عينه، أقر الرئيس “فولوديمير زيلينسكي” بانسحاب القوات الأوكرانية من ليسيتشانسك في دونباس، لكنه تعهد باستعادة السيطرة على المنطقة بفضل خطط الجيش واحتمال الحصول على أسلحة جديدة ومتطورة.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي بالفيديو: “إذا قام قادة جيشنا بسحب الجنود من نقاط معينة في الجبهة، حيث يتمتع العدو بأكبر ميزة فيما يتعلق بقوة النيران، وهو ما ينطبق أيضا على ليسيتشانسك، فهذا يعني شيئا واحدا فقط… وهو أننا سنعود، بفضل تكتيكاتنا وبفضل زيادة الإمدادات من الأسلحة الحديثة”.