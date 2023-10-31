بعد الشغب في داغستان.. بوتين بحث تعزيز إجراءات مواجهة التدخلات الخارجية

عشرات المحتجين يحاولون اقتحام مطار في داغستان

أعلن المتحدث باسم الكرملين اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الحكوميين والأمنيين ناقشوا أمس الاثنين تعزيز الإجراءات لمواجهة التدخل الخارجي في أعقاب أعمال شغب هذا الأسبوع في داغستان استهدفت ركاب طائرة قادمة من إسرائيل.

وفي بيان خلال اجتماع لأعضاء مجلس الأمن الروسي والحكومة ورؤساء أجهزة إنفاذ القانون، اتهم بوتين الغرب وأوكرانيا بإثارة الاضطرابات داخل روسيا بعد أن اقتحم مثيرو شغب في منطقة داغستان ذات الأغلبية المسلمة مطارا من أجل “القبض” على ركاب يهود جاءوا على متن رحلة جوية من تل أبيب.

كما اتهم الغرب والنخبة الحاكمة في الولايات المتحدة بالمسؤولية عن الأزمة في الشرق الأوسط، وقال إن روسيا تخوض قتالا مع القوى الغامضة نفسها في ساحات القتال في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن اجتماع أمس الاثنين ناقش “تعزيز الإجراءات لمواجهة التدخل الخارجي نفسه بما في ذلك التلاعب بالمعلومات الذي يمكن أن يثير الوضع في بلادنا، مستغلا موضوع الأحداث نفسها في الشرق الأوسط”.

ونفت كييف أي تورط لها في الأحداث التي وقعت في محج قلعة والتي قال بيسكوف إن موسكو تحللها لتقليل مخاطر تكرارها.