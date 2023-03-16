بعد الصاروخ الباليستي.. أمر عسكري عاجل لرئيس كوريا الجنوبية

قال جيش كوريا الجنوبية إن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية قطع مسافة ألف كيلومتر قبل أن يسقط في البحر، مضيفا أن الصاروخ أطلق بزاوية مرتفعة.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن الرئيس أمر الجيش بالقيام بالتدريبات العسكرية المشتركة الجارية مع الولايات المتحدة على أكمل وجه.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت في وقت متأخر (الأربعاء 15-3-2023) صاروخا باليستيا سقط في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان، وذلك قبل ساعات فقط من موعد توجه الرئيس الكوري الجنوبي إلى طوكيو لعقد قمة نادرة يُتوقع أن تتناول سبل مواجهة بيونجيانج المسلحة نوويا.

وأجرت كوريا الشمالية عدة عمليات إطلاق للصواريخ هذا الأسبوع وسط تدريبات عسكرية مشتركة مستمرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدينها بيونجيانج وتعتبرها أعمالا عدائية.

وأكدت الحكومة اليابانية أيضا الإطلاق، وأعلن خفر السواحل الياباني سقوط الصاروخ.

وكان خفر السواحل قد توقع في وقت سابق أن الصاروخ سيسقط بعد ساعة تقريبا من إطلاقه، مما يشير إلى أنه سلاح بعيد المدى مثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

ويتجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إلى اليابان لحضور قمة مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات. وتأتي القمة في إطار جهود رامية للتغلب على نزاعات تاريخية وسياسية واقتصادية من أجل تعاون أفضل لمواجهة كوريا الشمالية وتحديات أخرى.

وفي إطار هذه الجهود، اتفقت الدولتان الحليفتان للولايات المتحدة على مشاركة التتبع اللحظي لإطلاق الصواريخ الكورية الشمالية، وتعهدتا بتعزيز أكبر للتعاون العسكري.