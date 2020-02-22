بعد الصين ..إيران تسجل ثاني أكبر عدد من الوفيات بفيروس كورونا

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أعلنت إيران، السبت، وفاة شخص خامس من جراء إصابته بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في هذا البلد إلى 5 حالات.

وإلى جانب حالة الوفاة الخامسة، أعلنت إيران أيضا عن اكتشاف 10 إصابات بالفيروس القاتل، ليرتفع عدد الإصابات إلى 28 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهان بور، في تصريح للتلفزيون الرسمي: “لدينا 10 إصابات إضافية مؤكدة بفيروس كوفيد-19.. وللأسف توفي أحد هؤلاء المصابين الجدد”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وبهذا العدد من الوفيات، أصبحت إيران ثاني أكثر الدول التي تسجل حالات وفاة بعد الصين.

كما أن معدل الوفيات إلى الإصابات في إيران يعتبر مرتفعا، حيث توفي 5 من أصل 28 إصابة، أي نحو 18 في المئة، وهي نسبة كبيرة مقارنة بمعدل الوفيات العالمي بسبب الفيروس، والتي لا تصل إلى 3 في المئة فقط.

من جهة ثانية، علقت إيران جميع “الرحلات الدينية” إلى العراق بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد، بحسب ما ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء.

وكان السلطات العراقية قد نصحت مواطنيها، الجمعة، بعدم السفر إلى إيران، بعد الارتفاع المطرد في عدد الإصابات بالفيروس الجديد.

وأكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي، السبت، أن السلطات اتخذت سلسلة من الإجراءات، منها خضوع المسافرين الوافدين للفحص في المنافذ الحدودية، ومنع استقبال المسافرين الإيرانيين والأجانب على حد سواء خلال فترة 3 أيام.

وأضاف المسؤول أن اللجنة المجتمعة “تنصح العراقيين بعدم السفر إلى إيران حرصا على سلامتهم”.