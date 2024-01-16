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بعد العراق وسوريا.. إيران تشنّ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على باكستان

منذ 37 ثانية
مسيرات كرار الإيرانية

مسيرات كرار الإيرانية

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استهدفت إيران اليوم الثلاثاء قاعدتين لجماعة “جيش العدل” للمسلحين البلوخ في باكستان بصواريخ، وذلك بعد يوم من مهاجمة الحرس الثوري الإيراني أهدافًا في العراق وسوريا بالصواريخ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وكانت الجماعة قد شنت في السابق هجمات على قوات الأمن الإيرانية في المنطقة الحدودية مع باكستان.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية: “قُصفت هاتان القاعدتان ودُمرتا بالصواريخ والطائرات المسيرة”، من دون الخوض في تفاصيل.

وكانت إيران قد أعلنت أنّها أطلقت صواريخ باليستية على أهداف في العراق وسوريا دفاعًا عن سيادتها وأمنها وكذلك لمواجهة الإرهاب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني إنّ طهران تحترم سيادة الدول الأخرى ووحدة أراضيها، لكنها في الوقت نفسه تستخدم “حقها المشروع والقانوني لردع تهديدات الأمن القومي”.

    المصدر :
  • رويترز

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