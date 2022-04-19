بعد العقوبات الغربية على روسيا.. فجوة إمدادات أوبك+ تتوسع

بعد العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، وما نتج من أضرار على اقتصاد العالم، أظهر تقرير من مجموعة أوبك+ أن إنتاج تحالف منتجي النفط كان أقل من أهداف الإنتاج في مارس آذار بواقع 1.45 مليون برميل يوميا، مع بدء تراجع إنتاج روسيا.

كما أظهر التقرير أن إنتاج روسيا كان أقل بنحو 300 ألف برميل يوميا عن حصتها في مارس آذار إذ أنتجت 10.08 مليون برميل يوميا، وذلك استنادا إلى مصادر ثانوية.

وأظهرت البيانات أن الامتثال بتخفيضات الإنتاج ارتفع إلى 157 بالمئة في مارس آذار من 132 بالمئة في فبراير شباط، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت المجموعة تخفيضات إنتاج قياسية بلغت نحو عشرة ملايين برميل يوميا في مايو أيار 2020 لمواجهة تأثير الجائحة على الطلب.

واتفقت أوبك +، التي تضم أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، الشهر الماضي على زيادة إنتاج النفط زيادة شهرية أخرى متواضعة قدرها 432 ألف برميل يوميا لشهر مايو أيار، مقاومة ضغوط كبار المستهلكين عليها لضخ المزيد.

ومع تراجع المجموعة عن تخفيضات الإنتاج، يخفق عدد من المنتجين، وبالتحديد دول غرب أفريقيا التي تواجه نقص الاستثمار ونزوح شركات الطاقة الدولية، في مواكبة ذلك.

وتخلت أوبك+ في اجتماعها الشهر الماضي أيضا عن وكالة الطاقة الدولية، التي تتخذ من باريس مقرا، كأحد مصادرها الثانوية واستبدلتها بوود ماكنزي وريستاد إنرجي للاستشارات.

وعكست أحدث بيانات الإنتاج هذا التغيير.