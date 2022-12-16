بعد العقوبات.. روسبنك الروسي يوقف عملياته بالدولار واليورو والدرهم

أوقف مصرف روسبنك الروسي عملياته بالدولار الأمريكي واليورو والدرهم، محذرا من احتمال وقف بعض المعاملات وذلك بعد أن فرضت واشنطن أمس الخميس 15\12\2022 عقوبات على البنك ومالكه فلاديمير بوتانين.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على بوتانين “61 عاما” وشركته القابضة إنتيروس وروسبنك وأفراد من عائلته.

وفي صفحة أسئلة وأجوبة بموقعه على الإنترنت، أقر روسبنك بوجود بعض القيود على خدمة العملاء.

وقال المصرف الروسي “في البيئة الحالية، أوقفنا العمليات بالدولار الأمريكي واليورو والدرهم، أو تلك المتعلقة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لأننا غير قادرين على تسيير المعاملات في الوقت الحالي بما يضمن لنا عدم حظر أموال العملاء من قبل بنوك مراسلة أجنبية”.

ويقول روسبنك إن عملاءه ما زالوا يتمتعون بإمكانية الوصول الكامل إلى مواردهم المالية، لكن قدرته محدودة على ضمان إمكانية تنفيذ المدفوعات من خلال حسابات مراسلة في المملكة المتحدة، محذرا من أن نشاط العملاء هناك قد يصبح غير متاح.

وفرضت بريطانيا عقوبات على بوتانين في 29 يونيو حزيران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن عقوبات الخميس، وهي جزء من حزمة تستهدف قطاع الخدمات المالية الروسي، كانت خطوة أخرى لتعميق عزلة روسيا عن الأسواق العالمية وتجعل من الصعب على موسكو تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وأتمت شركة إنتيروس صفقة شراء روسبنك من سوسيتيه جنرال في مايو أيار، ليفقد البنك الفرنسي 3.2 مليار يورو (3.4 مليار دولار) من صافي دخله.