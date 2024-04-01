بعد العملية الجراحية.. الكشف عن الحالة الصحية لنتنياهو

كشف المستشفى الذي يعالج فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أنه واعٍ ويتحدث مع أسرته بعد نجاح عملية الفتق التي أجريت له.

وأضاف مركز هداسا الطبي في القدس أن نتنياهو يتعافى بعد الجراحة، لكنه لم يحدد على الفور الوقت الذي سيستغرقه ذلك.

ويأتي ذلك بعد إعلان مكتب نتنياهو في بيان انتهاء العملية الجراحية التي أجريت له بنجاح، بعد كشف معاناته من الفتاق.

وحسبما أفاد مكتب نتنياهو فإن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصحة جيدة وقد اجتمع بعائلته بعد العملية.

وذكر مكتب نتنياهو، أمس الأحد، أنه سيخضع لعملية جراحية لعلاج فتاق بعد أقل من عام على تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب له.

ووفق البيان الخاص بمكتب نتنياهو فإنه “خلال فحص روتيني لرئيس الوزراء ليل السبت، تم اكتشاف فتاق”، مضيفا أنه سيخضع لتخدير عام في أثناء الجراحة التي ستُجرى له في وقت لاحق يوم الأحد.

وكان أشار البيان إلى أن وزير العدل ياريف ليفين سيحل محل نتنياهو خلال الفترة التي سيتوقف فيها عن العمل بسبب العملية.

وخضع نتنياهو في يوليو الماضي لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب لديه، وذلك في الوقت الذي كانت إسرائيل تعاني فيه من أسوأ أزمة داخلية بها منذ عقود بسبب الاحتجاجات الكبيرة على خطة تعديل النظام القضائي التي طرحتها الحكومة اليمينية المتطرفة.