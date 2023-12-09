بعد "الفيتو" الأمريكي.. حركة فتح تدعو للإضراب الشامل

دعت حركة فتح إلى الإضراب الشامل الاثنين القادم، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة

وقالت حركة فتح في بيان السبت إنها تدعو للإضراب العام والشامل لكافة مناحي الحياة في محافظة رام الله والبيرة “رفضاً للفيتو الأميركي وتناغماً مع الدعوة العالمية للإضراب الشامل للمطالبة بوقف العدوان (الإسرائيلي) على غزة”.

كما كشفت مصادر لوكالة أنباء العالم العربي أن فتح ستصدر بيانات مماثلة في بقية المحافظات الفلسطينية تطالب أيضاً بالالتزام بالإضراب.

معارضة أميركا وامتناع بريطانيا

وكانت الولايات المتحدة، قد استخدمت الجمعة، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى “وقف إنساني فوري لإطلاق النار” في غزة.

وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار، في مقابل معارضة أميركا وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت على النص الذي طرحته الإمارات العربية المتحدة.

كما لقي مشروع القرار دعماً من نحو 100 دولة وسلط الضوء على “الوضع الكارثي في قطاع غزة”، وطالب “بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية”. كذلك دعا النص المقتضب إلى حماية المدنيين، والإفراج “الفوري وغير المشروط” عن جميع الرهائن و”ضمان وصول مساعدات إنسانية”.

“حصار كامل”

يذكر أن إسرائيل كانت فرضت “حصاراً كاملاً” وبدأت قصفاً مدمراً على غزة رداً على هجوم غير مسبوق لحركة حماس في 7 أكتوبر أوقع 1200 قتيل، وفق السلطات الإسرائيلية. كما أطلقت اعتباراً من 27 أكتوبر هجوماً برياً واسعاً في القطاع الفقير.

فيما استشهد أكثر من 17 ألف شخص في القطاع، نحو 70% منهم نساء وأطفال دون الـ 18 عاماً، حسب وزارة الصحة في غزة.

ويعاني قطاع غزة نقصاً في المواد الغذائية والماء والوقود والأدوية في وقت نزح 1.9 مليون شخص، أي 85% من سكانه وسط دمار وأضرار طالت نصف مساكنه.