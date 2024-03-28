بعد الموافقة على زيادة الأجور.. سائقو الحافلات في سول ينهون إضرابهم

أنهى سائقو الحافلات في سول عاصمة كوريا الجنوبية إضرابا استمر لساعات اليوم الخميس 28 آذار/مارس الجاري، بعد التوصل إلى اتفاق بين نقابة الحافلات في المدينة وأرباب العمل بشأن زيادة الأجور مما ساهم في تسهيل التنقل في المدينة التي يقطنها أكثر من تسعة ملايين نسمة.

وذكرت حكومة العاصمة أن نقابة عمال الحافلات في سول وأرباب العمل اتفقوا على زيادة الأجور بنسبة 4.48 بالمئة بعد جولة من المفاوضات مع استئناف عمليات النقل العام بشكل طبيعي فورا بعد الاتفاق. وكانت النقابات قد طلبت في البداية زيادة الأجور بنسبة 13 بالمئة تقريبا.

والإضراب الشامل لسائقي الحافلات في المدينة هو الأول منذ 12 عاما. واستمر الإضراب الماضي لنحو 20 دقيقة.

ويجري تشغيل الحافلات في سول بنظام شبه عام تقوم فيه الشركات الخاصة بإدارة الحافلات بينما تدعمها وتنظمها بشكل كبير حكومة المدينة لضمان وصول الخدمات للجميع.

وقبل التوصل إلى اتفاق، حث رئيس بلدية سول أوه سي-هون على التوصل إلى حل سريع، وقال إن “حافلات المدينة هي أرجل المواطنين، فسبل عيشهم وحياتهم اليومية تعتمد حرفيا عليها”.

والآلاف من الأطباء المتدربين مضربون حاليا في كوريا الجنوبية احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة معدلات القبول في كليات الطب.

ويقول المعارضون لذلك إن السلطات يجب أن تعطي الأولوية لتحسين ظروف عمل الأطباء المتدربين في حين تقول الحكومة إن الخطة ضرورية لمعالجة النقص في الأطباء في واحدة من أكثر الدول في العالم التي تشهد زيادة سريعة في نسبة كبار السن.