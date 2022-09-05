بعد النفط.. الاتحاد الأوروبي يعتزم وضع حد أقصى لسعر الغاز

أظهرت وثيقة، اطّلعت عليها رويترز، أنّه من المقرّر أن يناقش وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي خيارات لكبح جماح أسعار الطاقة المرتفعة، بما في ذلك وضع حد أقصى لسعر الغاز وخطوط ائتمان طارئة للمشاركين في سوق الطاقة.

ويجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي في التاسع من أيلول لمناقشة الإجراءات العاجلة على مستوى الكتلة، للتصدي لارتفاع أسعار الغاز والطاقة الذي يضرّ الصناعة في أوروبا ويزيد فواتير المنازل بعدما أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، اتفق وزراء مالية مجموعة السبع على فرض سقف لأسعار النفط الروسي، في خطوة تهدف إلى تقليص الإيرادات التي تموّل الحرب التي تشنّها موسكو على أوكرانيا، مع الإبقاء على تدفق الخام لتجنب ارتفاع الأسعار.

وفي تغريدة على تويتر، نقلت مراسلة سكاي نيوز “تمارا كوهين” عن وزير المالية البريطاني “ناظم الزهاوي” قوله: “سنحدّ من قدرة بوتين على تمويل حربه من صادرات النفط عن طريق حظر خدمات، مثل التأمين على السفن التي تحمل النفط الروسي وتوفير التمويل لها، فوق سقف سعر متفق عليه”.

كما قال وزير المالية الألماني “كريستيان ليندنر”، في إفادة صحفية بعد الإعلان عن الخطوة، إن اقتراح مجموعة السبع وضع سقف لأسعار النفط الروسي سيقلّص الإيرادات الروسية والتضخم.

وأضاف أن المجموعة تسعى لتوافق في الآراء حول تطبيق سقف الأسعار، وتريد من جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي المشاركة في هذه الخطوة، قائلًا: “نريد الحد من إيرادات روسيا، مع تقليل الضرر الاقتصادي الذي يلحق بمجتمعاتنا في الوقت نفسه”.