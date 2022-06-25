بعد النفط والغاز.. ذهب روسيا تحت مقصلة العقوبات

قال مصدر مطلع لرويترز اليوم السبت إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظراءه في مجموعة السبع سيتفقون على حظر استيراد الذهب الجديد من روسيا في الوقت الذي يوسعون فيه نطاق العقوبات ضد موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

ووفقا للمصدر، ستصدر وزارة الخزانة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الذهب الجديد إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى زيادة عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي من خلال منع مشاركتها في سوق الذهب.

وتنتج روسيا نحو عشرة بالمئة من الذهب المستخرج على مستوى العالم كل عام. وزادت حيازاتها من الذهب لثلاثة أمثال منذ أن ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014.

وسيكون حظر استيراد الذهب الروسي هو الأحدث في سلسلة من العقوبات التي تستهدف موسكو منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط الذي أسفر عن مقتل أو إصابة الآلاف.

روسيا تمتلك خامس أكبر احتياطي ذهب في العالم

وتمتلك روسيا خامس أكبر مخزون من الذهب في العالم، تقدر قيمته بنحو 140 مليار دولار، لكن لا أحد يريد شراءه حتى قبل التلويح بهذه العقوبات، حسبما ورد في تقرير لموقع Business Insider الأمريكي.

فكما هو الحال مع النفط، تجعل العقوبات من الصعب على روسيا تداول السلعة الثمينة، رغم أن الطلب على الذهب لايزال مرتفعاً داخل البلاد، حيث انهار الروبل ليسجل أدنى مستوياته.

وقبل إقرار العقوبات على الذهب الروسي من قبل مجموعة الدول السبع، حظر سوق الذهب في لندن- أهم مركز في العالم للمعادن الثمينة- جميع السبائك من روسيا، مما أدى إلى عزلها فعلياً عن التجارة العالمية لهذا المعدن النفيس.

ورغم أن أغلب دول العالم تُبقي احتياطاتها من الذهب، في لندن ونيويورك قرب مراكز تجارته الأساسية ليسهل بيعه، ولكن روسيا تُبقي معظم احتياطاتها من الذهب لديها.