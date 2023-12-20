الأربعاء 7 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 20 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد الهجمات الأخيرة.. اليونان تنصح السفن التجارية بتجنب المياه اليمنية

منذ ساعتين
سفينة - تعبيرية
A A A
طباعة المقال

نصحت اليونان السفن التجارية المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن بتجنب المياه اليمنية والاحتفاظ بالأطقم الضرورية فقط في غرف القيادة واتباع التحذيرات التي تصدرها السلطات البحرية لتجنب الهجمات في المنطقة.

ويسيطر ملاك سفن يونانيون على حوالي 20 بالمئة من السفن التجارية حول العالم من حيث القدرة الاستيعابية.

وصدرت التحذيرات عن وزارة الشحن بعدما أجبرت هجمات شنتها جماعة الحوثي خلال الفترة الماضية شركات شحن رائدة على تغيير مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح لتجنب قناة السويس، أقصر طريق للشحن بين أوروبا وآسيا.

ووفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز، يتعين على السفن أيضا إجراء تدريبات على الحرائق والفحص الدوري لمعدات السلامة الخاصة بها قبل وصولها إلى الشواطئ اليمنية، كما نصحت بالإبحار عبر جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب ليلا.

ويقول الحوثيون الذين يسيطرون على مناطق شاسعة من اليمن إن الهجمات على السفن هي رد على الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، وأكدوا أنهم سيستمرون حتى توقف إسرائيل الهجوم.

وبدأت الهجمات تؤثر سلبا على التجارة العالمية ودفعت الولايات المتحدة إلى إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر.

ونقل مسؤولون حكوميون الأربعاء عن وزير الشحن اليوناني كريستوس ستيليانيدس القول إن اليونان تجري محادثات مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومستعدة للمشاركة في أي مبادرة دولية للأمن البحري.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

من اشتباكات السودان
اشتباكات السودان
الحرب السودانية مستمرة.. تجدد المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع
السفر- تعبيرية
رغم التحذيرات الأمنية.. تزايد الإقبال على السفر في أوروبا خلال العطلات
يحيى السنوار
غزة تحت النار
وول ستريت جورنال: السنوار لم يعلم بمحادثات فتح وحماس حول حكم غزة

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
صحيفة إسرائيلية تحذر: خصوبة جنودنا في خطر!
كتائب القسام تنشر فيديو "وصلتم متأخرين"
غزة تحت النار
فيديو "وصلتم متأخرين".. القسام تعلق على اكتشاف الجيش الإسرائيلي لأحد الأنفاق
حقائب سفر بأحد المطارات
سرقوا أغراضاً ثمينة لركاب الطائرات بقيمة "2 مليون يورو"!