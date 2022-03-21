بعد الهجمات الحوثية.. السعودية: لسنا مسؤولين عن أي نقص في أسواق النفط

أعلنت المملكة العربية السعودية أنها غير مسؤولة عن نقص إمدادات الطاقة عالميا في ظل هجمات ميليشيات الحوثي على منشآتها النفطية.

واشار مسؤول في وزارة الخارجية الى ان هجمات ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا تأتي في ظروف حساسة تشهدها أسواق الطاقة وانها تهدد إمدادات الطاقة العالمية في ظرف حساس.

واذ أكد أن هناك آثارًا وخيمة على قطاعات الإنتاج والتكرير جراء هجمات الحوثي بأسلحة إيرانية، كشف المسؤول السعودي ان الصواريخ الباليستية والمسيرات التي تقدمها إيران للحوثي تستهدف مواقع إنتاج الطاقة.

كما دعا المجتمع الدولي الى الوقوف بحزم ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا، معتبرا أنه على المجتمع الدولي أن يعي خطورة استمرار تزويد إيران للحوثيين بالأسلحة المتطورة.

وقال: :نخلي مسؤوليتنا عن أي نقص في أسواق النفط في ظل هجمات الحوثي على منشآتنا النفطية.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الطاقة السعودية، قد أعلن عن تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية بجازان لاعتداء بطائرة مُسيّرة عن بعد الساعة 11.30م السبت.

وأوضح المصدر أنه عند الساعة الخامسة والنصف تقريباً من صباح الأحد، تعرّض معمل ينبع للغاز الطبيعي، ثم مرافق شركة ينبع ساينوبك للتكرير (ياسرف) لهجومين منفصلين بطائرتين مسيرتين عن بعد.

وقد أدى الاعتداء على مرافق شركة ينبع ساينوبك للتكرير (ياسرف) إلى انخفاض مستوى إنتاج المصفاة بشكلٍ مؤقّت، وسيتم التعويض عن هذا الانخفاض من المخزون. ولم تترتب على هذه الاعتداءات، إصابات أو وفيات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”,