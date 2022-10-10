الأثنين 14 ربيع الأول 1444 ﻫ - 10 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد الهجمات الصاروخية الروسية... الطاقة الأوكرانية توقف صادرات الكهرباء

منذ 6 دقائق
قصف روسي على أوكرانيا

قصف روسي على أوكرانيا

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أنها ستوقف صادرات الكهرباء بعد الهجمات الصاروخية التي شنتها روسيا على البنية التحتية للطاقة اليوم الاثنين.

وأضافت الوزارة في بيان على موقعها عبر الإنترنت أن “الهجمات الصاروخية، التي أصابت محطات المولدات الحرارية والكهرباء الفرعية، أجبرت أوكرانيا على تعليق صادرات الكهرباء اعتبارا من 11 أكتوبر 2022 لتحقيق الاستقرار في نظام الطاقة الخاص بها”.

وتوالت ردود الأفعال الدولية إزاء القصف الروسي على العاصمة كييف ومدن أخرى في أوكرانيا خلال ساعات الذروة صباح، الاثنين، مما أوقع قتلى وجرحى، في وقت أقرت فيه موسكو بأنها وراء الضربات التي وصفت بـ “الهمجية”.

وأعلنت مولدافيا، الاثنين، أن صواريخ كروز أطلقتها القوات الروسية على أوكرانيا عبرت مجالها الجوي، واستدعت سفير موسكو للحصول على توضيحات.

وقال وزير خارجية مولدافيا، نيكو بوبيسكو، على تويتر إن “ثلاثة صواريخ كروز أُطلقت باتّجاه أوكرانيا صباح اليوم من سفن روسية في البحر الأسود عبرت المجال الجوي لمولدافيا”. وأضاف: “أمرت باستدعاء السفير الروسي لتقديم توضيحات”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من كييف - رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الأمم المتحدة: غارات روسيا على أوكرانيا "تصعيد غير مقبول"
فلاديمير كارا مورزا
معارض سياسي روسي سجين يفوز بجائزة هافل لحقوق الإنسان
قصف روسي على أوكرانيا
روسيا تنتقم لحادث جسر القرم وتقصف كييف ومدنا أوكرانية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

انفجار ضخم في مدينة اسطنبول
بالفيديو.. قتلى وجرحى بانفجار ضخم في مدينة اسطنبول
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
يُدعى سمير.. الكشف عن هوية منفذ جسر القرم
نجيب ميقاتي وجبران باسيل
هذا ما قاله عون لميقاتي فغضب.. وأسبوعٌ فاصل