بعد الهجمات الصاروخية الروسية... الطاقة الأوكرانية توقف صادرات الكهرباء

أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أنها ستوقف صادرات الكهرباء بعد الهجمات الصاروخية التي شنتها روسيا على البنية التحتية للطاقة اليوم الاثنين.

وأضافت الوزارة في بيان على موقعها عبر الإنترنت أن “الهجمات الصاروخية، التي أصابت محطات المولدات الحرارية والكهرباء الفرعية، أجبرت أوكرانيا على تعليق صادرات الكهرباء اعتبارا من 11 أكتوبر 2022 لتحقيق الاستقرار في نظام الطاقة الخاص بها”.

وتوالت ردود الأفعال الدولية إزاء القصف الروسي على العاصمة كييف ومدن أخرى في أوكرانيا خلال ساعات الذروة صباح، الاثنين، مما أوقع قتلى وجرحى، في وقت أقرت فيه موسكو بأنها وراء الضربات التي وصفت بـ “الهمجية”.

وأعلنت مولدافيا، الاثنين، أن صواريخ كروز أطلقتها القوات الروسية على أوكرانيا عبرت مجالها الجوي، واستدعت سفير موسكو للحصول على توضيحات.

وقال وزير خارجية مولدافيا، نيكو بوبيسكو، على تويتر إن “ثلاثة صواريخ كروز أُطلقت باتّجاه أوكرانيا صباح اليوم من سفن روسية في البحر الأسود عبرت المجال الجوي لمولدافيا”. وأضاف: “أمرت باستدعاء السفير الروسي لتقديم توضيحات”.