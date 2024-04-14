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بعد الهجوم الإيراني.. تعليق رحلة يونايتد إيرلاينز المتجهة إلى تل أبيب اليوم

منذ 16 دقيقة
طائرات يونايتد إيرلاينز

طائرات يونايتد إيرلاينز

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أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز‭‭ ‬‬في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز أنها ألغت رحلة اليوم الأحد المقررة من نيوارك بولاية نيوجيرزي إلى تل أبيب في أعقاب أحدث اضطرابات في الشرق الأوسط.

وشنت إيران مساء أمس السبت 13 أبريل/نيسان الجاري، الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تم إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها تم إسقاطه بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.

    المصدر :
  • رويترز

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