بعد الهجوم الإيراني.. هولندا تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى إسرائيل

نصحت الحكومة الهولندية اليوم الأحد 14 نيسان/أبريل الجاري، مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل بسبب الوضع الأمني غير المستقر بعد هجوم جوي شنته إيران الليلة الماضية.

وقالت وزارة الخارجية في تحذير سفر محدث “شنت إيران وعدد من حلفائها غارات جوية على إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة. ولا يمكن استبعاد احتمال شن المزيد من الهجمات”.

وشنت إيران مساء أمس السبت 13 أبريل/نيسان الجاري، الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تم إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها تم إسقاطه بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.