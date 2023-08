بعد الهجوم المروع على تشيرنيهيف.. بلينكن يطالب روسيا بإنهاء حربها "الوحشية"

أعرب وزير الخارجية الأمريكية عن إدانته الشديدة للقصف الروسي الذي طال مدينة تشيرنيهيف في شمالي أوكرانيا.

الهجوم الروسي الدموي أسفر، بحسب كييف، عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 110.

وقال بلينكن في تغريدة: “ندين بأشد العبارات هجوما مروعا آخر بالقذائف على مدنيين أبرياء في تشيرنيهيف”.

We condemn in the strongest terms yet another horrific missile attack on innocent civilians in Chernihiv. We mourn this tragic loss of life, and our hearts are with the families of victims. The U.S. will always stand by the people of Ukraine. Russia must end its brutal war now. https://t.co/wkM3TMWQGg

