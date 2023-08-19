بعد الهجوم المروع على تشيرنيهيف.. بلينكن يطالب روسيا بإنهاء حربها "الوحشية"

آثار الهجوم المروع على تشيرنيهيف (رويترز)

أعرب وزير الخارجية الأمريكية عن إدانته الشديدة للقصف الروسي الذي طال مدينة تشيرنيهيف في شمالي أوكرانيا.

الهجوم الروسي الدموي أسفر، بحسب كييف، عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 110.

وقال بلينكن في تغريدة: “ندين بأشد العبارات هجوما مروعا آخر بالقذائف على مدنيين أبرياء في تشيرنيهيف”.

We condemn in the strongest terms yet another horrific missile attack on innocent civilians in Chernihiv. We mourn this tragic loss of life, and our hearts are with the families of victims. The U.S. will always stand by the people of Ukraine. Russia must end its brutal war now. https://t.co/wkM3TMWQGg — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 19, 2023

وجدد الوزير الأميركي وقوف الولايات المتحدة دائما إلى جانب شعب أوكرانيا. وداعيا روسيا إلى “إنهاء حربها الوحشية الآن”.

وتعرض وسط مدينة تشيرنيغيف في شمال أوكرانيا لقصف روسي أسفر بحسب كييف عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 110وأتى بُعيد اجتماع عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قادة الجيش.

وقالت السفيرة الأميركية، بريدجيت برينك، إن الضربات الصاروخية وهجمات الطائرات بدون طيار التي تشنها روسيا على المدن والموانئ والناس في أوكرانيا تعكس القاع الذي غرقت فيه روسيا.

وفي تغريدة على “إكس” كتبت السفيرة إنه لا ينبغي أن يكون القتل هو مصير الرجال والنساء والأطفال الأبرياء الذين كانوا يستمتعون بيوم سبت جميل، يوم عطلة في أوكرانيا.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تلغرام “أصاب صاروخ روسي وسط المدينة في تشيرنيغيف”، مضيفا “أصيبت ساحة وجامعة بوليتكنيك ومسرح. يوم سبت عاديّ حوّلته روسيا إلى يوم ألم وخسائر. هناك قتلى وجرحى”.

فاجأ القصف سكان هذه المدينة التي بقيت بمنأى عن الهجمات الواسعة النطاق خلال الأشهر الأخيرة، بعدما حاصرتها القوات الروسية لفترة وجيزة في بدء الغزو في فبراير 2022.

ونددت الأمم المتحدة بالهجوم الروسي “الشنيع” في وسط مدينة تشيرنيغيف، وقالت المنسقة الانسانية للمنظمة في أوكرانيا دونيز براون في بيان “من الشنيع مهاجمة الساحة الرئيسية لمدينة كبيرة، صباحا، فيما الناس يتنزهون، ويتوجه بعضهم إلى الكنيسة لإحياء مناسبة دينية”.

جرى القصف بعدما أعلنت كييف هذا الاسبوع إحراز تقدم محدود في شرق البلاد وجنوبها في إطار هجومها المضاد لتحرير المناطق التي تحتلها روسيا، وبعدما أعطت واشنطن الجمعة الضوء الأخضر للدنمارك وهولندا لإرسال مقاتلات أميركية من طراز إف-16 إلى أوكرانيا.