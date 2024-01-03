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بعد الهجوم على مقبرة في إيران.. بوتين يستنكر "الإرهاب بجميع أشكاله"

منذ ساعة واحدة
بوتين

بوتين

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ذكرت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية نقلا عن بيان للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم تعازيه للقيادة الإيرانية الأربعاء بعد التفجيرات التي أودت بحياة أكثر من 100 شخص في مدينة كرمان.

واستنكر بوتين “الإرهاب بجميع أشكاله”، وقال إن الهجوم على أناس مسالمين “صادم في قسوته واستخفافه”.

هذا وقد سمع دوي انفجارين قرب مرقد اللواء الإيراني قاسم سليماني، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي في طهران، اليوم الأربعاء 3\1\2023، تزامنًا مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة جوية أميركية في العراق.

وأعلن التلفزيون الرسمي بداية عن سماع دوي انفجار قرب مسجد صاحب الزمان في محافظة كرمان في جنوب الجمهورية الإسلامية، حيث يرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري.

وفي وقت لاحق، أفاد التلفزيون عن “سماع دوي انفجار ثانٍ” في المكان ذاته.

بدورها، أفادت وكالة مهر الإيرانية عن ارتفاع حصيلة قتلى الانفجارين في كرمان قرب مقبرة سليماني إلى أكثر من 103، كما أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى سقوط عشرات الجرحى من جراء الانفجارين.

وتحدث التلفزيون الإيراني عن وقوع إصابات من جراء تدافع أشخاص عقب الانفجار، فيما ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن أسطوانات غاز تسببت في الانفجار.

ونشرت الوكالة مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع الانفجار قرب تجمع لآلاف أشخاص تجمعوا لإحياء الذكرى الرابعة لمقتل سليماني.

    المصدر :
  • رويترز

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