بعد اليورو والاسترليني.. زلزال العملات يضرب الوون الكوري الجنوبي

لحق الوون الكوري الجنوبي، الإثنين، باليورو والجنيه الاسترليني في تسجيل مستويات متدنية، ليصل إلى مستوى 1370 وون مقابل الدولار.

ويعتبر هذا السعر هو أقل سعر للعملة الكورية الجنوبية منذ أكثر من 13 عاما في ظل توقعات بزيادة جديدة كبيرة لسعر الفائدة في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه جرى تداول الدولار الأمريكي في السوق المحلية اليوم بسعر 1370.9 وون لكل دولار في الساعة الحادية عشرة و 26 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي بانخفاض قدره 8.3 وون عن سعره العملة الكورية يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

كما وصل السعر في بعض لحظات التداول إلى 1371.90 وون لكل دولار.

كانت المرة السابقة التي تراجع فيها الوون إلى مستوى 1370 وون لكل دولار في أول أبريل/نيسان 2009.

اليورو عند أقل سعر في عقدين

تدنى سعر اليورو الإثنين عن 0,99 دولار في ظل الغموض المحيط بآفاق الاقتصاد الأوروبي.

ويأتي هذا الغموض بعد إعلان مجموعة غازبروم الروسية الجمعة الماضية وقف إمدادات الغاز تماما عبر خط أنابيب نورد ستريم، وسط توقعات بهبوط حاد للبورصات الأوروبية خلال تعاملات اليوم.

وتراجع اليورو بنسبة 0,70% إلى 0,9884 دولار الإثنين في الساعة 5,35 بتوقيت جرينتش وهو أدنى مستوى يسجله منذ ديسمبر/كانون الأول 2002، مواصلا منحاه التنازلي المستمر منذ مطلع السنة في مقابل العملة الأمريكية.

وأعلنت غازبروم الجمعة الماضية أن إمدادات الغاز عبر نورد ستريم التي كان من المقرر استئنافها يوم السبت بعد عملية صيانة، ستتوقف “بالكامل” إلى حين إصلاح توربين في خط الأنابيب الأساسي لتموين أوروبا.