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بعد انباء “بايدن” انخفاض سعر النفط 5 دولارات

31 - مارس - 2022
آخر تحديث: 31 - مارس - 2022 6:16 صباحًا
النفط- تعبيرية

النفط- تعبيرية

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تراجعت العقود الآجلة للنفط أكثر من خمسة دولارات للبرميل، صباح الخميس، بفعل أنباء عن أن إدارة الرئيس أميركي، جو بايدن، تبحث سحب نحو مليون برميل يوميا من الاحتياطيات الاستراتيجية على مدار عدة أشهر، في محاولة لتهدئة الأسعار المرتفعة.
وبحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 4.71 دولار، بما يعادل 4.2 بالمئة، إلى 108.58 دولار للبرميل، وفقدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.45 دولار، بما يعادل خمسة بالمئة، ليصبح سعر البرميل 102.74 دولار.

وستدلي إدارة بايدن بتصريحات في وقت لاحق الخميس، ومن المتوقع أن يعلن الرئيس خلالها الخطة التي تهدف لخفض أسعار البنزين، التي وصلت إلى مستويات قياسية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وصعدت أسعار النفط حوالى ثلاثة بالمئة عند التسوية، الأربعاء، مدفوعة بمخاوف حيال الإمدادات مع تعثر محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا على ما يبدو.
وقال ستيفن إنيس، المدير الشريك في “إس.بي.آي أسيت ماندجمنت”: “إنها صدمة للمعنويات، ولكن إذا كان التاريخ الحديث يشير إلى أي شيء، فإن السحب من الاحتياطي سيكون إصلاحا مؤقتا فقط يشبه وضع ضمادة على ساق مكسورة”.

وذكرت إدارة بايدن في أوائل مارس إنها ستسحب 30 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية، في إطار سحب عالمي يبلغ 60 مليون برميل في محاولة لخفض الأسعار.

ويأتي السحب في وقت انخفضت فيه مخزونات النفط الأميركية 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 مارس، متجاوزة توقعات لانخفاض قدره مليون برميل.

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