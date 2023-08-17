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بعد انخفاضها لثلاث جلسات.. أسعار النفط تصعد وسط تراجع الدولار

منذ 17 دقيقة
النفط

النفط - تعبيرية

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد انخفاضها لثلاث جلسات متتالية، وذلك وسط تراجع الدولار وسعي البنك المركزي الصيني لدعم سوق العقارات والاقتصاد بشكل عام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا أو 0.8 بالمئة عند التسوية إلى 84.12 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.01 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 80.93 دولار للبرميل.

وانخفضت الأسعار بأكثر من 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة بسبب مخاوف تتعلق بالاقتصاد الصيني الذي يعاني من أزمات واحتمال حدوث زيادات أخرى في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وقال البنك المركزي الصيني إنه سيحافظ على وفرة معقولة من السيولة وسيواصل اتباع سياسة “دقيقة وقوية” لدعم التعافي الاقتصادي في مواجهة الرياح المعاكسة.

وقال نعيم أسلم المحلل لدى (زاي كابيتال ماركيتس): “يحبذ المتعاملون في النفط حقيقة أن الصين لن تتقبل ضعف النشاط الاقتصادي”، وذلك بعدما قال البنك المركزي الصيني إنه سيعدل سياسات العقارات ويحسنها في أسرع وقت.

وهوى مؤشر الدولار من أعلى مستوى في شهرين بعد يوم من نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي ترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية مزيد من رفع الفائدة، فضلًا عن بيانات صدرت هذا الأسبوع أشارت إلى متانة الاقتصاد الأميركي.

ويزيد رفع أسعار الفائدة تكاليف الاقتراض، ما قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وخفض الطلب على النفط.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية هبطت حوالي ستة ملايين برميل في الأسبوع الماضي بفعل قوة عمليات التصدير ووتيرة تشغيل المصافي.

    المصدر :
  • رويترز

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