الأربعاء 20 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 14 ديسمبر 2022 |
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بعد انفجارات كييف.. زيلينسكي يُعلن إسقاط 13 مسيّرة إيرانيّة

منذ ساعة واحدة
انفجارات كييف

انفجارات كييف

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بعد أن دوّت انفجارات قوية في كييف، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّ الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت “كل المسيّرات الـ13” التي أطلقتها روسيا في ضربات جديدة على العاصمة ومحيطها، صباح اليوم الأربعاء.

فقد قال زيلينسكي في مقطع فيديو، إن القوات الروسية “بدأت في الصباح بـ13 شاهد”، في إشارة إلى المسيّرات الإيرانيّة الصنع، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

كما أضاف أنه “بحسب معلومات أولية أسقط نظام دفاعنا الجوي الـ13 كلها”.

موجتان” من المسيّرات

من جهته، أفاد رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة، سيرغي بوبكو، في بيان نُشر على تلغرام بأن كييف استُهدفت بـ”موجتين” من الطائرات المسيّرة، ولم يُسجل وقوع أي ضحايا.

كما أوضح أن “حطام المسيّرات ألحق أضرارًا بمبنى إداري” في حي شيفتشينكيفسكي وسط غرب العاصمة، مؤكدًا أن “4 مبانٍ سكنية” تعرضت لأضرار طفيفة.

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