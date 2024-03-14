بعد انفجارات.. مهاجمين اقتحموا فندقا قرب مكتب الرئيس في العاصمة الصومالية

قال سكان وشهود إن مهاجمين في العاصمة الصومالية اقتحموا فندقا قرب مكتب الرئيس اليوم الخميس بعد انفجارين وذلك مع إعلان حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال السكان إن إطلاقا للنار أعقب انفجارات وقعت مساء اليوم الخميس عندما اقتحم مهاجمون مجهولون فندق سيل، وهو مكان شهير يتجمع فيه المسؤولون الحكوميون والمشرعون.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالشرطة أو متحدثين باسم الحكومة للتعليق.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم وحصار فندق سيل.

وقالت في بيان “المجاهدون المسلحون يسيطرون على الفندق ويطلقون النار على العاملين وضباط الحكومة المرتدة في الفندق”.

وفي عام 2019، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن مهاجمة نفس الفندق.