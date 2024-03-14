الخميس 4 رمضان 1445 ﻫ - 14 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد انفجارات.. مهاجمين اقتحموا فندقا قرب مكتب الرئيس في العاصمة الصومالية

منذ 19 ثانية
حركة الشباب الصومالية

حركة الشباب الصومالية

A A A
طباعة المقال

قال سكان وشهود إن مهاجمين في العاصمة الصومالية اقتحموا فندقا قرب مكتب الرئيس اليوم الخميس بعد انفجارين وذلك مع إعلان حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال السكان إن إطلاقا للنار أعقب انفجارات وقعت مساء اليوم الخميس عندما اقتحم مهاجمون مجهولون فندق سيل، وهو مكان شهير يتجمع فيه المسؤولون الحكوميون والمشرعون.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالشرطة أو متحدثين باسم الحكومة للتعليق.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم وحصار فندق سيل.

وقالت في بيان “المجاهدون المسلحون يسيطرون على الفندق ويطلقون النار على العاملين وضباط الحكومة المرتدة في الفندق”.

وفي عام 2019، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن مهاجمة نفس الفندق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جوزيب بوريل
غزة تحت النار
جوزيب بوريل: نأمل التوصل لوقف إطلاق نار بغزة في الأيام المقبلة
الأسهم الأمريكية
بعد استمرار هبوط أسهم الرقائق.. وول ستريت تغلق منخفضة
وزير الدفاع الإيطالي
وزير الدفاع الإيطالي: صادرات الأسلحة من إيطاليا إلى إسرائيل استمرت رغم الحظر

الأكثر قراءة

ينال صلح
معلومات عن إصابة نائب من حزب الله بغارة إسرائيلية.. وكتلة الوفاء توضح!
"الخد المصفوع" تتسبب بإقفال مدارس في زحلة
وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم
خبر سار من وزير العمل لموظفي القطاع الخاص في رمضان!