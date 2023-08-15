الثلاثاء 28 محرم 1445 ﻫ - 15 أغسطس 2023 |
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بعد انفجارَي حقل النفط في سيبيريا.. المحقّقون الروس على أرض الحادثة!

منذ 7 دقائق
حريق في حقل نفط في روسيا - أرشيفية

حريق في حقل نفط في روسيا - أرشيفية

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أعلنت رئيسة هيئة الرقابة البيئية الروسية، سفيتلانا راديونوفا، اليوم الثلاثاء، أنّ شخصين لقيا حتفهما في انفجارين في حقل للنفط في غرب سيبيريا لم يتسببا في تسرب نفطي، وأضافت أنّ الاختبارات المعملية ستظهر ما إذا كان قد حدث تضرر في البيئة.

وأفادت وكالات أنباء روسية أن اثنين قُتلا وأُصيب ستة آخرون، من جراء انفجارين أمس الإثنين في حقل تالينسكوي النفطي، في منطقة خانتي-مانسيسك الغنية بالنفط.

وذكرت وزارة الصحة المحلية أن المصابين الستة في حالة خطيرة أو حرجة ويتلقون علاجًا للحروق. ولم تذكر الوزارة ما إذا كان هناك قتلى من عدمه.

وكتبت سفيتلانا راديونوفا على تيليغرام أنه لا يوجد تسرب نفطي، غير أنّ نتائج الاختبارات المعملية هي التي ستحدد ما إذا كان قد حدث تضرر للبيئة من عدمه.

وأضافت أنّ المحققين الروس يباشرون عملهم في الموقع.

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