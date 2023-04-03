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بعد انفجار المزة.. عبوّة ناسفة تضرب جنوب سوريا وسقوط 16 جريحًا

منذ 24 دقيقة
طواقم طبية في سوريا- أرشيفية

طواقم طبية في سوريا- أرشيفية

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أصيب 16 شخصًا من موظفي المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور حافلتهم، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وقالت “سانا” في خبر مقتضب “أصيب 16 من موظفي المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة بجروح متفاوتة”.

وأضافت أن الحافلة استُهدفت بـ”عبوة ناسفة زرعها إرهابيون قرب جسر صيدا على أوتوستراد دمشق-عمّان”. ويصل هذا الجسر بلدة صيدا في محافظة درعا ومعبر النصيب الحدودي مع الأردن.

وتأتي الحادثة غداة انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة المزة في دمشق، في تفجير لم يسفر عن إصابات، وفق “سانا”.

هذا وتطغى فوضى أمنية على درعا، المحافظة التي استعادت قوات النظام السيطرة عليها كاملة في 2018.

وتشهد المحافظة تفجيرات وعمليات إطلاق نار ضد قوات النظام واغتيالات طالت موالين أو معارضين سابقين أو حتى مدنيين يعملون لدى مؤسسات حكومية، في وقت انتشر السلاح في كل مكان.

وفي 30 كانون الثاني/ يناير، أصيب 15 عنصراً من قوى الأمن الداخلي السوري في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلهم في جنوب البلاد.

كما يتكرر بين الحين والآخر استهداف حافلات عسكرية في مناطق عدّة في البلاد، في هجمات تبنّى تنظيم داعش عدداً منها.

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

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