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بعد انقطاع الاتصال بها… صور لحطام “البوينغ 737”

منذ 39 دقيقة
حطام الطائرة

حطام الطائرة

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بعد خبر سقوط  الطائرة الاندونيسية، أظهرت صور نشرت على تطبيق “تويتر”، السبت، ما يعتقد أنها أول صور تعود إلى حطام الطائرة الإندونيسية التي تحطمت بعد إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأظهرت الصور ما بدا أنها بقايا متعلقات بشرية يحملها رجال إنقاذ، وذلك بعد دقائق من الإعلان عن فقدان الاتصال بالطائرة.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه تم العثور على حطام يُعتقد أنه من طائرة تابعة لشركة “سريويجايا إير” انقطع الاتصال بها بعد إقلاعها من جاكرتا، كانت في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.

حطام الطائرة

حطام الطائرة

وذكرت خدمة “فلايت رادار 24” لتعقب الطائرات على “تويتر”، أن طائرة الرحلة “إس.جي182” هبطت أكثر من 10 آلاف قدم عن الارتفاع الذي كانت تحلق فيه خلال أقل من دقيقة واحدة، وذلك بعد حوالي 4 دقائق من الإقلاع.

حطام الطائرة

حطام الطائرة

وتشير تفاصيل التسجيل الواردة في بيانات التعقب أن الطائرة التي تقل أكثر من 50 شخصا هي من طراز بوينغ 737-500، ودخلت الخدمة قبل 27 عاما.

وذكرت شركة الطيران الإندونيسية “سريويجايا إير” في بيان أنها مازالت تجمع معلومات أكثر تفصيلا عن الرحلة الجوية، قبل أن يتسنى لها إصدار أي بيان، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

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