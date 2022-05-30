الأثنين 29 شوال 1443 ﻫ - 30 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد انقطاع الواردات الروسية.. بولندا تلجأ الى الغاز المصري المسال

منذ ساعتين
آخر تحديث: 30 - مايو - 2022 4:42 مساءً
خريطة بولندا مع الدول المحيطة بها

خريطة بولندا مع الدول المحيطة بها

A A A
طباعة المقال

تبحث بولندا عن بدائل للغاز الروسي بعدما قطعت شركة غازبروم إمدادات الغاز عن الدولة الأوروبية، بعد رفضها دفع المستحقات بالروبل وفقًا لنظام روسيا الجديد للدفع.

في هذا الإطار، كشف الرئيس البولندي “أندريه دودا”، بعد اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، أن بولندا “تتوقع آفاقا لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مصر”.

وقال دودا إنه ناقش مع السيسي توريد الغاز المسال من مصر، وأخبره أن بولندا لديها محطة للغاز الطبيعي المسال في سفينويتس، والتي يجري توسيعها حاليًا، وتخطط لبناء ميناء غاز عائم جديد في غدانسك في المستقبل.

الى ذلك، أضاف دودا: “هنا نعتبر مصر شريكًا واعدًا للغاية. كما ندعم بشكل مطلق المفاوضات الجارية حاليا بين مصر والمفوضية الأوروبية بشأن توريد الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي”.

أمّا وزيرة المناخ والبيئة البولندية، آنا موسكفا، فقالت في مقابلة مع “BiznesAlert”، إن بولندا توقفت عن تزويد أوكرانيا بالوقود مجانًا، وهي تفعل ذلك الآن مقابل المال.

واضافت: “في بداية (العملية الخاصة) … قدمنا هذا الوقود مجانًا. في الوقت الحالي، هذه شحنات تجارية من ORLEN”،مشيرةً الى “اننا نقوم بإرسالها على أساس منتظم، مع الحفاظ على أولوية التسليم من السوق البولندية. تدير شركات الوقود في أوكرانيا أمورها. شحناتنا هي استجابة للأزمة، ولكن هذا القطاع منظم جيدًا، لذلك هناك إمكانات سوقية هناك”.

وكانت مجموعة النفط والغاز البولندية “بي جي نيغ”، أعلنت في 26 نيسان الماضي أنّ عملاق الغاز الروسي “غازبروم” أبلغها بأنّه سيوقف صادراته إلى بولندا عبر خط أنابيب يامال الذي تتولّى تشغيله.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من أخبار العالم

منظومة القبة الحديدية
إسرائيل تعزز دفاعاتها تحسباً من رد إيراني على مقتل عقيد بالحرس الثوري
هجوم بغداد أوقع 32 قتيلا
العراق.. الإعدام لقيادي في داعش لتورطه بهجوم بغداد الدامي
فحوص جدري القردة
دولة تعلن تسجيل أول حالة وفاة بجدري القردة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مرسوم تجنيس جديد يُطبخ على النار
صورة توضيحية
“فيديو” يوثق آخر لحظات شاب قبل انتحاره في حوش الامراء – زحلة
اليكم التسعيرة الصباحية لدولار السوق السوداء