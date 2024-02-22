بعد انقطاع.. خطوط بروكسل الجوية تستأنف رحلاتها لإسرائيل في مارس

أعلنت خطوط بروكسل الجوية اليوم الخميس 22 شباط/فبراير الجاري أنها ستستأنف رحلاتها إلى إسرائيل بداية من 24 مارس آذار المقبل.

ومثل العديد من شركات الطيران الأخرى، علقت شركة الطيران البلجيكية الرحلات إلى إسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقالت الشركة في بيان لها إن قرار استئناف الرحلات الجوية اتُخذ “بعد دراسة متأنية بالتعاون مع جميع الإدارات المعنية”.

وستبدأ شركة الطيران التابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية بتسيير ثلاث رحلات أسبوعيا من بروكسل إلى تل أبيب.

وأصبحت يونايتد إيرلاينز يوم أمس الأربعاء أول شركة طيران أمريكية تعلن عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل.