بعد اول حالة وفاة.. الزعيم الكوري لأول مرة بالكمامة

لايزال شبح كورونا يطارد دول العالم منذ حوالي العامين تقريباً، وبعد انخفاض عدد الاصابات حول العالم، كانت كوريا قد سجلت اول حالة كورونا منذ بدء انتشار الوباء.

ترأس كيم جونغ أون اجتماعاً طارئاً للمكتب السياسي بشأن الوضع الصحي وأمر بفرض حجر لمحاولة وقف انتشار الفيروس، وذلك بعد تسجيل البلاد أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

وفيما بدا لأول مرة مرتديا الكمامة، أمر الرئيس الكوري الشمالي أمس الخميس جميع المدن والمقاطعات في البلاد بتطبيق “إغلاق صارم” لمنع انتشار الفيروس.

كما أكد أنه سيتم حشد وتسخير الإمدادات الطبية الاحتياطية الخاصة بالطوارئ، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

إلى ذلك، سجلت البلاد اليوم الجمعة أول حالة وفاة بعد أن تأكدت إصابة الشخص بكوفيد-19، في حين ظهرت أعراض الإصابة بالحمى على مئات الآلاف، ما قد يشير إلى مدى سوء الوضع في أول تفش للمرض بكوريا الشمالية منذ بدء الجائحة.

#UPDATE North Korea confirms first Covid-19 death on Friday, says tens of thousands are sick.

"A fever whose cause couldn't be identified explosively spread nationwide from late April," Korean Central News Agency says – six people died, one with Omicron https://t.co/4f3QhCUIqr pic.twitter.com/KZbKeFzeqN

— AFP News Agency (@AFP) May 13, 2022